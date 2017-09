Zweiter Weltkrieg Polnisches Gutachten: Deutschland muss Reparationen zahlen

15:31 Google klagt gegen Milliardenstrafe der EU

Brüssel - Google klagt gegen die von der EU-Kommission verhängte Wettbewerbs-Rekordstrafe von 2,4 Milliarden Euro. Das teilte der US-Konzern mit, ohne Details zu nennen. Das Gericht der Europäischen Union bestätigte der dpa den Eingang der Beschwerde. Die Brüsseler Wettbewerbshüter hatten die Strafe am 27. Juni verhängt. Google habe seine dominierende Position zum Schaden von Konkurrenten und Verbrauchern missbraucht, hieß es damals. Dabei ging es um die Platzierung von Ergebnissen in Googles sogenannter Shopping-Suche. Google hatte Vorschläge für die geforderten Korrekturen eingereicht.

15:08 27 Verletzte bei Unfall mit Matterhorn-Gotthard-Bahn

Göschenen - Bei einem Rangierunfall im Bahnhof sind in der Schweiz 27 Gäste der Matterhorn-Gotthard-Bahn verletzt worden. Der Unfall passierte im Bahnhof Andermatt, wie der Bahnbetreiber mitteilte. Es sei zu einem Auffahrunfall gekommen. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Bahn ist besonders bei Touristen beliebt. Ob und wie viele Ausländer aus welchen Ländern unter den Verletzten waren, ist noch offen. In den fünf Waggons hätten sich zu diesem Zeitpunkt etwa hundert Menschen aufgehalten.

14:50 Wöhrl bietet bis zu 500 Millionen Euro für Air Berlin

Nürnberg - Der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl bietet bis zu 500 Millionen Euro für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin. Das entsprechende Übernahmeangebot sei gestern bei Air-Berlin-Sachverwalter Lucas Flöther per Fax eingereicht worden, teilte Wöhrls Firma Intro mit. Lufthansa, Condor, Tui, Germania und Nikki Lauda seien zudem darüber informiert worden, sich an dem Angebot beteiligen zu können, hieß es. Komme es aber zu keiner Beteiligung anderer Luftfahrtunternehmen, sei die Intro-Gruppe in der Lage, die Sanierung von Air Berlin "auch alleine zu wagen."

14:50 Linke will AfD von Platz drei fernhalten

Berlin - Zwei Wochen vor der Bundestagswahl warnt die Linke davor, dass die rechtspopulistische AfD drittstärkste Kraft im neuen Parlament werden könnte. "Die AfD darf nicht den Platz drei einnehmen", sagte Parteichefin Katja Kipping in Berlin. "Das wäre ein verheerendes Signal für das Land, nach innen und nach außen." Bei der Bundestagswahl wird es Umfragen zufolge eng im Ringen der kleinen Parteien um den dritten Platz. Gregor Gysi, Chef der Europäischen Linken, rief dazu auf, die AfD nicht aufzuwerten. "Die AfD ist nicht im Bundestag und sie ist in fast jeder Talkshow", kritisierte er.

14:45 "Irma" jetzt noch tropischer Sturm

Tampa - Der verheerende Hurrikan "Irma" ist zum tropischen Sturm herabgestuft worden. Das US-Hurrikanzentrum berichtete am Morgen Ortszeit, "Irma" werde vom nördlichen Florida mit 30 Kilometern pro Stunde Richtung Georgia ziehen und morgen Alabama erreichen. Dort wird sich der Sturm weiter abschwächen. Bange Blicke richten sich an die Ostküste Floridas und die weiter nördlich gelegenen Küsten der Staaten Georgia und South Carolina. Fernsehbilder zeigten, wie "Irma" Wassermassen hüfthoch in die Stadt Jacksonville in Florida drückte.