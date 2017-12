1,85 Millionen Euro Kursgewinn Hessens Justiz will Drogen-Bitcoins schnell zu Geld machen

Nachrichten-Ticker

17:50 Kein "Öxit": Österreichs neue Regierung bekennt sich zu EU

Wien - Österreichs neues Bündnis aus Konservativen und Rechtspopulisten hat in ihrem Regierungsprogramm ein klares Bekenntnis zur EU festgelegt. An der Mitgliedschaft des Landes in der Europäischen Union und in anderen internationalen Organisationen dürfe nicht gerüttelt werden. Volksabstimmungen zu dem Thema werden in den kommenden fünf Jahren nicht erlaubt sein. "Nur in einem starken Europa kann es auch ein starkes Österreich geben, in dem wir in der Lage sind, die Chancen des 21. Jahrhunderts zu nutzen", heißt es im Vorwort des über 180 Seiten starken Programms von ÖVP und FPÖ.

17:50 Friedliche Demo gegen Anerkennung Jerusalems

Frankfurt/Main - Nahezu ohne Zwischenfälle haben rund 1000 Menschen in Frankfurt am Main gegen die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch US-Präsident Donald Trump demonstriert. Am Hauptbahnhof versammelten sich nach Schätzungen der Polizei zunächst rund 500 Menschen, um unter dem Motto "Für Jerusalem, gegen die Entscheidung von Trump" zu demonstrieren. Im Verlauf der Demonstration wuchs die Teilnehmerzahl auf etwa 1000 an, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Veranstalter hatten bis zu 2500 Teilnehmer erwartet.

17:49 CSU-Doppelspitze: absolute Mehrheit in Bayern verteidigen

Nürnberg - Mit Kampfgeist und Einigkeit will die neue CSU-Doppelspitze aus Horst Seehofer und Markus Söder bei der Landtagswahl 2018 die absolute Mehrheit in Bayern verteidigen. "Wer glaubt, wir geben auf, wer glaubt, wir haben Angst, der wird sich täuschen", so der designierte Ministerpräsident Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Söder wurde fast einstimmig zu Seehofers Nachfolger als Regierungschef gekürt, Seehofer wurde als Parteivorsitzender wiedergewählt. Im ersten Quartal 2018 soll Söder im Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.

17:46 Köln feiert ersten Saisonsieg

Berlin - Schlusslicht 1. FC Köln hat in der Fußball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Die Rheinländer gewannen mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg. Herbstmeister FC Bayern München beendete mit einem 1:0-Sieg beim VfB Stuttgart die Hinrunde. Schalke 04 bleibt nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt zunächst Zweiter. Werder Bremen verbesserte sich mit dem 2:2 gegen den FSV Mainz 05 auf den Relegationsplatz. Der FC Augsburg und der SC Freiburg trennten sich 3:3.

16:46 14 Kunden in Drogeriemarkt durch Reizgas verletzt

Kassel - 14 Kunden sind in einem Drogeriemarkt in Kassel durch Reizgas verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe ein unbekannter Täter mutwillig den Stoff in dem Geschäft versprüht, teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Polizei waren am Mittag alarmiert worden, weil mehrere Menschen in dem Markt über Reizungen der Atemwege geklagt hatten. Eine Verletzte wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Betroffenen wurden vor Ort versorgt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.