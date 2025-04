1. Mai: Maihocks

HAUSEN

Huusemer Sädeli Waggis: Do. Maihock, Hundesportplatz; Bewirtung und Guggemusik; bjw Narrenzunft: Do. ab 10 Uhr, Paul’s Mühle

INZLINGEN

Harmonika-Club: Do. ab 11 Uhr, Pfarrschüre; Steak, Grill/Bratwurst, Kuchen; Akkordeonduo „Die Stubeten Musikanten“, bjw

KANDERN

DLRG: Do. ab 9.30 Uhr, Roter Rain; Spanferkel, Steak, Grillwurst, Kuchen Fußballclub: Do. ab 10 Uhr, Clubheim in der Au; bjw Feuerbach, Gesangverein: Do. ab 10.15 Uhr, Festplatz; Steak, Currywurst, Pommes, Kuchen Wollbach, Freiwillige Feuerwehr: Do. ab 10.30 Uhr, am Radweg ggü. Haltestelle Kandertalbahn Hammerstein; Steak, Curry-/Grillwurst, Pommes, Rettichbrot; bjw Wollbach, Narrenzunft „Chochlöffel“: Do. ab 11 Uhr, Egertenstraße, bei Schmidts im Hof; Schaschlikspieß, Käsegriller, Pommes, Grillwurst

KLEINES WIESENTAL

Raich, Freiwillige Feuerwehr: Do. ab 10 Uhr, Lindenhalle; bjw Wieslet, Freiwillige Feuerwehr: Do. ab 10 Uhr, Weideschuppen Eichholz

LÖRRACH

Gartenfreunde Lerchengrund: Do. 11 bis 17 Uhr Frühlingsfest, Bächlinweg 70; mit Nähwerkstatt des Textil Upcycling Centers; bjw

Brombach, SG: Do. 11 bis 16 Uhr, Schützenhaus, Hüsinger Str. 52; Güggel, Steak, Wurst, Pommes, Kuchen; bjw

Haagen, Bühlerhof: Do. 11 bis 17 Uhr, Familienhock der CDU; Gegrilltes, Kuchen, Kinderspiele; zu Gast 11.30 bis 14 Uhr: Peter Schelshorn und Anja Herzog, Landtags-Kandidatenteam Haagen, Röttelnbund: Do. 11 bis 18 Uhr, Unterburg; Grill-/Currywurst, Klöpfer, Erbsensuppe, Kuchen

MALSBURG-MARZELL

Freiwillige Feuerwehr Marzell: Do. ab 17 Uhr, Stockberghalle; Steak, Grillwurst, Pommes; Kinderspielplatz Freiwillige Feuerwehr Vogelbach/Käsacker: Do. ab 10 Uhr Waldschenke, Lindenbückle; Steak mit Kräuterbutter, Grill-/ Currywurst, Kuchen Musikverein Edelweiß: Do. Maiwecken: 8 Uhr Lütschenbach/Bühl, 9 Uhr Malsburg/Felsen, 10 Uhr Käsacker, 11 Uhr Vogelbach/Lindenbückle

MAULBURG

Volleyballclub: Do. ab 11 Uhr, Holzmacherhütte; Gegrilltes und Vegetarisches, Kuchen (nicht bei Regen)

NEUENBURG

Anglerverein: Do. 10 bis 16 Uhr, Klosterkopfweiher beim Campingplatz Gugel; geräucherte Forelle, Karpfen in Bierteig, Steak, Grill-/ Currywurst, Pommes, Kuchen; bei schönem Wetter: Hüpfburg; bjw

RHEINFELDEN

DGB: Do. ab 11 Uhr Familienfest „Mach dich stark mit uns!“, Rathausplatz; Musik, Kinderprogramm, Speisen; bei schlechtem Wetter im Bürgersaal Adelhausen, Musikverein: Do. ab 11.30 Uhr, Dorfplatz; Frühschoppen, Steak, Grillwurst, Pommes, Kartoffeln und Bibeliskäs, Kuchen Degerfelden, FV: Do. ab 10 Uhr, Sportplatz; Grill- und Bratwurst, Puten- und Schweinesteak, Waffel, Früchtebowle Eichsel, Dinkelberg Hexen: Do. ab 11 Uhr, Hallenvorplatz Ober-Eichsel; Steak, Wurst, Salate, Folienkartoffeln, Kuchen; bjw Karsau, Pony- und Pferdefreunde: Do. ab 11 Uhr, Panoramastr. 3; Bewirtung und Ponyführen; bjw Karsau, Sportverein: Do. ab 12 Uhr, alter Sportplatz Karsau; (Curry-)Wurst, Pommes, Wurstsalat, Grillkäse Nordschwaben, Schützenverein: Do. ab 10 Uhr, Gemeindehalle; Zander im Bierteig, Steak, Wurst, Pommes, Kuchen; bjw

SCHALLBACH

Zeeche Clique: Do., Waldspielplatz; Steak, Grillwurst, Merguez, Pommes, Kuchen

SCHLIENGEN

Eggenertal, Freiwillige Feuerwehr: Do. ab 11 Uhr, Feuerwehrhaus; Herzhaftes, Vegetarisches, Kuchen Liel-Niedereggenen, Sportverein: Do. ab 11 Uhr, Sportplatz Liel; Grillwurst, Steak, Pizza, Kuchen Mauchen, Jugendtreff: Do. ab 11 Uhr, Treffpunkt an der Feuerwehr Mauchen

SCHOPFHEIM

Auma-Zinken: Do. ab 10 Uhr, Musikhüsli an der Wiesenbrücke; Gegrilltes, Salate, Kuchen; Kinderschminken Jugendfeuerwehr: Do. ab 10 Uhr, Gerätehaus, Hans-Vetter-Str. 1; reichhaltige Speisen und Kuchen Fahrnau, Fußballverein: Do. 11 bis 20 Uhr, Grienmatt; Pizza, Speisen aus dem Imbisswagen, Kuchen

Fahrnau, Gartenfreunde Bremt: Do. ab 11 Uhr, Gartenanlage; Steak, Grillwurst, Pommes, Kartoffelsalat, Kuchen; bjw Fahrnau, Kaninchenzuchtverein C49: Do. ab 10.30 Uhr, Vereinsheim, Silberbrünnliweg im Krattental; Steak, Pommes, Fitnessteller, Grillwurst, Kuchen; bjw Kürnberg, Feuerwehr: Do. 11 bis 17 Uhr, Schulhof; Grillwurst, Pommes, Nuggets; bjw

STEINEN

Fasnachtsgesellschaft: Do. ab 11 Uhr, Steinenbach beim Bolzplatz; Wurstsalat, Grillwurst, Pommes; bjw Höllstein, Frösche Clique: Do. ab 10 Uhr, Lindenplatz; Schnitzel und Kartoffelsalat, Grillkäse, Kuchen; bjw Hüsingen, Gesangverein: Do. ab 10 Uhr, Waldschänke Müsler; Speckvesper, Bauern-/Grillwurst, Kuchen Weitenau, Gesangverein Harmonie: Do. ab 10.30 Uhr, Schulhof; Steak, Grillwurst, Salate, Kuchen; bjw

TODTNAU

Los Chrachos Todtnau: Do. ab 11 Uhr, Kurhaus Todtnauberg; Gegrilltes, Kuchen; Unterhaltung mit „Blächforest“; bjw

WEIL AM RHEIN

Haltingen, Gesangverein: Do. 11 bis 18 Uhr, Winzerkeller; Wurst, Pommes, Kuchen; bjw

ZELL IM WIESENTAL

Fanfarenzug: Do. ab 10 Uhr, Probelokal Todtnauerliweg; Steak, Grillwurst, Kuchen; bjw Wäschwiiber: Do. 11.30 bis 17 Uhr, „einsame Tanne“; Gegrilltes