10. Bundesliga-Spieltag Geteilte Stadt, Spitzenspiele und "die besten Fans" der Liga

FANS: Kovac hatte die Frankfurter Anhänger nach dem Sieg im Pokal in Bochum als "die besten Fans" der Liga bezeichnet - in München kam das nur bedingt gut an. Bei der Pressekonferenz vor der Partie in Hessen gab Kovac an, sein Lob sei "nichts Verwerfliches" gewesen und verwies auf die starken Choreographien der Frankfurter Fans in der Europa League. "Wir haben auch klasse Fans", sagte Kovac zudem beruhigend. Der Kroate hatte die Eintracht von 2016 bis 2018 trainiert und dabei erst vor dem Abstieg gerettet sowie anschließend in zwei Pokal-Endspiele geführt - das im Mai 2018 gewann Frankfurt gegen die Bayern 3:1.

TRAINER: Eigentlich hat sich Dortmund-Coach Lucien Favre mit dem Sieg im DFB-Pokal gegen Gladbach ein wenig Luft verschafft. Dennoch sollte der BVB gegen Wolfsburg nachlegen, damit die Diskussion um den Schweizer Fußballlehrer nicht noch einmal Fahrt aufnimmt. Noch mehr zittern muss ein Bundesliga-Coach wohl am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Achim Beierlorzer steht beim 1. FC Köln nach der Pleite im Pokal schwer in der Kritik - das Rheinische Derby beim Erzrivalen Fortuna Düsseldorf sollten die Kölner ihrem Coach zuliebe nicht verlieren.