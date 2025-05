1:0 gegen Manchester United Europa-League-Sieger Tottenham: "Sie sind kein Witz mehr"

Der Australier hat geschafft, woran acht Trainer vor ihm - darunter Mauricio Pochettino und die Trophäensammler José Mourinho und Antonio Conte - gescheitert waren. "Ich weiß, unsere Leistungen in der Liga waren nicht okay", gab er selbstkritisch zu. "Aber Dritter zu werden, hätte den Verein nicht wirklich weitergebracht. Ein Titel verändert was. Genau das war mein Ziel, und mir war klar, dass ich den Kopf hinhalten muss, wenn es nicht klappt."

Geldregen dank der Champions League

Dritter? Als Tabellen-17. konnte man in Tottenham froh sein, dass der Club nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hatte. Die Qualifikation über die Liga für einen europäischen Wettbewerb haben die Spurs krachend verpasst. Dank dem Finalerfolg spielen sie im nächsten Jahr aber doch in der Königsklasse. Es winkt ein Geldregen von mehr als 100 Millionen Euro. Die Spieler posierten in der Kabine schon zur Champions-League-Hymne.

Vermutlich nicht dabei sein wird Timo Werner. Die deutsche Leihgabe von RB Leipzig spielt keine Rolle mehr und war gar nicht erst für die K.o.-Phase der Europa League nominiert worden. Trotzdem posierte der Nationalspieler mit seiner Medaille. "Wie ich gesagt habe, ich bin gekommen, um Titel zu gewinnen", schrieb er scherzhaft in seinem ersten Instagram-Post seit Oktober 2024.