10 Jahre Kohlenmeiler: Wenn es wieder glüht im Meiler

Das Handwerk ist äußerst selten geworden: Im Landkreis Lörrach ist es der einzige Kohlenmeiler, in Münstertal sowie in Dachsberg gibt es noch welche, erzählt Lukas Sprich im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das macht eben genau den Reiz aus, diese alte Tradition zu erhalten“, sagt er. Doch der Aufwand ist enorm. Vor Lukas Sprich liegen knapp zwei Wochen intensiver und schlafraubender Arbeit, denn er zieht am heutigen Samstag in einen Blech-Container neben dem Meiler – mitten in den Wald. Jede Nacht steht er dann alle zwei Stunden auf, und schaut, ob beim Meiler alles in Ordnung ist. Da er immer vor Ort ist, kann man ihm auch gern bei der Arbeit zuschauen.

Auf dem Kohlenmeiler Foto: zVg/Peter Granser

Die Vorbereitung

Aufwendig gestaltet sich der Aufbau des Meilers, der einen Durchmesser von sechs Metern und eine Höhe von 2,6 Metern hat. Allein bis dieser in Glut gesetzt werden kann, investieren Lukas Sprich und sein Team 120 Arbeitsstunden. Das Holz muss hergerichtet werden, das Tannenreisig muss als Deckschicht angebracht werden und die Erde. Der Füllschacht für das Buchenholz muss luftdicht verschlossen sein, damit kein Sauerstoff an das Holz gelangt. Sonst würde dieses einfach nur abbrennen, erklärt Sprich. Sein Team besteht aus 20 Helfern, denn: „Allein geht das nie.“ Auch einige aus seiner Familie helfen mit. Aber auch bis zum Auseinandernehmen des Kohlenmeilers am 16. Mai ist einiges zu tun. Immer wieder muss man diesen herrichten und komprimieren, damit keine Hohlräume entstehen.