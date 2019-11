10. Bundesliga-Spieltag Alle Trainer noch im Amt - und doch immer im Gespräch

Zum ersten Mal seit der Saison 1999/2000 sind alle in die Spielzeit in der Bundesliga gestarteten Trainer am 10. Spieltag noch im Amt, dabei herrscht wöchentlich an mindestens einem Standort helle Aufregung. Für Kölns Achim Beierlorzer wird es schon eng, für seine Kollegen Niko Kovac und Lucien Favre bei den Top-Clubs in München und Dortmund sind Gerüchte und Diskussionen in dieser Saison zum ständigen Wegbegleiter geworden.

Auch deshalb sieht Lutz Hangartner, Präsident des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL), auch kein Umdenken bei den Vereinen. "Ich bin der Auffassung, dass dies eine Momentaufnahme ist und keine grundsätzliche Tendenz darstellt", sagte Hangartner der Deutschen Presse-Agentur. Der frühere Bundesliga-Coach des SC Freiburg befürchtet vielmehr, "dass in der Rückrunde bei vielen Clubs, die sich in den hinteren Tabellenregionen wiederfinden, wieder die branchenübliche Hektik und Angst ausbricht. Und man so "vermutlich wieder die durchschnittliche Zahl an Trainerentlassungen pro Saison erreichen werde."