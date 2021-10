10. Spieltag Weiter ungeschlagen: Freiburg schlägt auch Fürth

"In der Summe waren es zu viele individuelle Geschichten, um in der Bundesliga und speziell hier in Freiburg zu bestehen", sagte Fürths Trainer Stefan Leitl mit Blick auf die Fehler seiner Mannschaft bei den Gegentoren. Ihre "Moral", ihr "Engagement" und ihre hohe "Laufbereitschaft" lassen ihn aber weiter auf die Wende hoffen.

Allerdings plagen den Aufsteiger auch Corona-Sorgen. Am Freitag hatte der Club von fünf positiven Fällen in seinem Profikader berichtet. Namen nennt er nicht. In Freiburg waren nur 17 Fürther Spieler dabei. Der erkältete Marco Meyerhöfer, Maximilian Bauer und Jeremy Dudziak, die bei der 1:4-Niederlage bei RB Leipzig eine Woche zuvor in der Startelf gestanden hatten, gehörten diesmal nicht zum Aufgebot.

Fürth 20 Minuten ebenbürtig

20 Minuten lang konnten die Gäste die Partie offen gestalten - dann brachten sie sich selbst in die Bredouille. Verteidiger Asta wollte bei seinem Bundesliga-Debüt für Fürth eine Flanke des Freiburgers Lucas Höler klären und köpfte sie aus fünf Metern ins eigene Tor. Noch vor der Pause legte Höfler nach einer Ecke per Kopf das 2:0 nach. Der Ball sprang dabei vom Pfosten an Funk und von dort in die Maschen - wieder ein unglückliches Gegentor für die SpVgg und bereits ihr 26. in der Liga in dieser Saison. Später folgte noch Nummer 27.

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte parierte Freiburgs Torhüter Mark Flekken einen Versuch von Julian Green (49.) - ansonsten lief bei den Gästen offensiv weiter wenig zusammen. Durch das Tor von Leweling, der nach feiner Hereingabe von Branimir Hrgota von der linken Seite verkürzte, waren sie plötzlich wieder drin im Spiel. Allerdings nur wenige Minuten. Nachdem Funk den heranstürmenden Höler von den Beinen holte, entschied Schiedsrichter Felix Brych auf Strafstoß für Freiburg. Grifo nutzte ihn zur Entscheidung, hämmerte den Ball in den rechten Winkel - und leitete so die Party auf den Tribünen ein.

© dpa-infocom, dpa:211030-99-799767/3