10. Spieltag Leverkusen verlängert Schalker Misere - Trainer Baum sauer

Das 0:3 (0:1) gegen den neuen Tabellenzweiten Bayer 04 Leverkusen war symptomatisch für das Schlusslicht - kein Tor, kein Glück, keine Punkte. Damit rücken die mitten im Abstiegskampf steckenden Schalker immer näher an den Negativrekord von Tasmania Berlin heran. Der Club aus der Hauptstadt hatte in der Saison 1965/66 insgesamt 31 Spiele in Serie nicht gewonnen.

Ein umstrittenes Eigentor von Malick Thiaw (10.) leitete die Niederlage ein. Julian Baumgartlinger (67.) erhöhte in der 67. Minute auf 2:0 für Leverkusen. Den möglichen Anschlusstreffer vergab Steven Skrzybski, der in der 72. Minute mit einem Foulelfmeter an Lukas Hradecky scheiterte. Patrik Schick (78.) sorgte mit dem 3:0 für die Entscheidung.