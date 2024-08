Einen großen Erfolg feierte „SingMän“ aus Niederweiler. Wie Chorleiter Martin Schneider erzählte, gibt es Verbindungen zwischen den Chören aus dem Klemmbach- und dem Kandertal: Günther Enßles Vorgänger war Martin Schneiders Vater Siegfried Schneider. Die 13 Sänger legten a cappella ein großes Stimmvolumen an den Tag, gepaart mit sicherer Intonation, Rhythmik und lockerem Auftreten. Angeführt vom stimm- und ausdrucksstarken Solisten Michael Kusch nahmen sie ihr Publikum mit zur „Caravan of Love“. Schneider wiederum überzeugte als Solist mit klarem Tenor beim Barbershopsong „For the longest time“. Zuletzt luden „SingMän“ mit dem Gospel „This little light of mine“ zum Mitklatschen und mit „Hey Jude“ zum Mitsingen ein und ernteten donnernden Applaus.