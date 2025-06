100 Jahre MSC Schopfheim: „Super Plus in den Adern“ – Die Motorsportler feiern Jubiliäum

Lokale Verwurzelung

Bürgermeister Dirk Harscher lobte: „Kaum ein Verein in unserer Region hat so beständig Begeisterung für den Motorsport entfacht, Generationen geprägt und dabei unsere Stadt Schopfheim weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht.“ Er erinnerte insbesondere an den Ehrenvorsitzenden Fritz Schrank, der als gelernter Kfz-Handwerker den Motorsport wie fast kein anderer lebte. Der Eichener zeichnete sich durch ein unermüdliches Engagement und eine starke lokale Verwurzelung aus. „Er war ein Motor des MSC Schopfheim.“

Harscher erinnerte auch an die zahlreichen Veranstaltungen des Clubs wie das Seifenkistenrennen um den Adam Opel Preis 1952, das Seitenwagenrennen 1971 und das Rümmelesbühl-Bergrennen, das jährlich zwischen 1971 und 1974 zwischen Tegernau und Gresgen stattfand.

DDiese MSC-Mitglieder haben in den vergangenen 25 Jahren mehr als 2000 Arbeitsstunden geleistet. Foto: Christoph Schennen

Um Nachwuchs kümmern

Als Jugendlicher erlebte Harscher den in Schopfheim ausgetragenen Großen Preis von Deutschland 1983, der auch im TV zu sehen war. „Die Atmosphäre, das Motorengeheul, die Spannung vor dem Start – das hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt“, so Harscher.