Australian Open: Djokovic kommt in Schwung: Sieg im 100. Spiel in Melbourne

Nach zwei mühsamen Erfolgen in den beiden Runden zuvor geriet Djokovic in der Rod Laver Arena dieses Mal nicht in Gefahr und verwandelte nach 2:28 Stunden seinen ersten Matchball. "Das war meine beste Leistung in diesem Turnier", sagte Djokovic nach der Partie zufrieden. "Insofern bin ich sehr glücklich. Im Tiebreak habe ich die richtigen Schläge gefunden", sagte der Serbe, der nun im Achtelfinale auf Adrian Mannarino trifft. Der Franzose setzte sich in fünf Sätzen gegen den Amerikaner Ben Shelton durch.

Djokovic hatte gegen Etcheverry alles im Griff

Alexander Zverev will Djokovic an diesem Samstag ins Achtelfinale folgen. Die Veranstalter setzten die Drittrunden-Begegnung gegen den Amerikaner Alex Michelsen etwas überraschend als zweite Partie in der Night Session (9.00 Uhr MEZ/Eurosport) in der Rod Laver Arena an. Zuvor spielen im größten Stadion im Melbourne Park die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und die Tschechin Linda Noskova gegeneinander.