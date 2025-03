100 und fit "Disziplin ist alles" - 100-Jährige im Fitness-Studio

Lord liebt den Sport: "Das ganze Leben war ich in Bewegung." Sie habe so viele Sportarten gemacht: Schlittschuh, Tennis, Gymnastik, Rhönradturnen, Schwimmen und besonders gerne Skifahren. "Ich bin mit 90 noch im Zillertal in Österreich die rote Piste runtergefahren", sagt die vierfache Mutter und fünffache Oma.

Sich zu bewegen mache ihr einfach Spaß. "Das ist für mich Leben. Es geht nicht anders. Ich kann mich nicht in den Sessel legen", sagt sie in ihrem Haus in Bernkastel-Kues an der Mosel und kramt Bilder von früher hervor, die sie auf der Piste, auf dem Eis und auf dem Tennisplatz zeigen.