1000 Jahre Todtnau: Eigenes Bier, eigenes Musikstück und jede Menge Feste

Mundart und Handball

Am 4. April wird in der Silberberghalle in Kooperation mit dem Radiosender SWR4 und der Muettersproch-Gsellschaft „Mundart gelebt – Alemannisch gschwätzt un gsunge“. Zur großen Volkswanderung „Wie amig“ lädt der Todtnauer Schwarzwaldverein für den 1. Mai ein und am 6. Juni dreht sich in der Silberberghalle alles ums Internationale Handball-Pfingstturnier. Beim großen Festakt am 14. Juni soll es zudem einen Mittelaltermarkt geben. Heinz Krieg, der an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg lehrt, wird die historische Festrede am Abend halten, am Sonntag, 15. Juni, zelebriert Weihbischof Christian Würtz in der katholischen Pfarrkirche Sankt Johann Baptist den Festgottesdienst in Form eines Pontifikalamtes, umrahmt vom Johanneschor Todtnau.

Feuerwerk bei Städtlifest

Zum Todtnauer Städtlifest am 21. und 22. Juni wird es einen musikalischen Sternmarsch aller Todtnauer Musikkapellen zum Fassanstich geben, ein Feuerwerk rundet am Sonntagabend das Fest ab. Weitere Veranstaltungen sind geplant, so wird sich auch die italienische Gemeinde mit einem italienischen Markt einbringen, es wird Stadtrundgänge und Wanderungen mit Erlebnisfaktor geben, alte Fotos werden in den Geschäften ausgestellt, der Rosenmontagsumzug wird das Thema 1000 Jahre Todtnau ebenso aufgreifen, wie andere Veranstaltungen historisch und jubiläumsgetreu ausgerichtet werden. Entsprechende Termine und Orte würden rechtzeitig bekannt gegeben, so das Stadtoberhaupt. Auf der Todtnauer Internetseite sind unter „Jubiläum 2025“ die Termine der Veranstaltungen aufgeführt.

In den Amtsblättern von Todtnau, Schönau und Zell werden jeweils die kommenden drei Ausgaben des „Todtnauer Jubiläumsblatts“ beigelegt. Patrick Schreib, Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus (HTG), betonte, dass das Jubiläum für den gesamten Hochschwarzwald bedeutend sei. Die HTG unterstütze die Veranstaltungen gerne. Schreib wies darauf hin, dass es im nächsten Jahr einige ähnliche Jubiläen in der Region gebe.