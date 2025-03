1000 Jahre Todtnau: Eine neue Kirchenglocke zum Jubiläum

Die Kirche hat ein auf zwei Glockentürme verteiltes fünfstimmiges Geläut der Glockengießerei Junker aus dem Jahr 1949. In der Melodielinie erklingt das alte Molldurquintett. Im Westturm hängt in einem Holzglockenstuhl die große Glocke 1. Sie übernimmt den Stundenschlag. Im Ostturm befinden sich in einem zweigeschossigen Holzglockenstuhl die Glocken 2 bis 5. Die Glocken 2, 3 und 4 schlagen den Viertelstundenschlag, informiert das Erzbistum Freiburg auf seiner Seite.

Renovierung notwendig

Bald soll hier eine weitere Glocke schlagen, kündigt die Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental an. Denn bei einer Turmbegehung des Erzbischöflichen Glockeninspektors im September 2023 sei festgestellt worden, dass sich beide Glockenstühle in den Kirchtürmen in einem sehr renovierungsbedürftigen Zustand befinden, so die Seelsorgeeinheit. Demnach seien in den nächsten Jahren dringend Maßnahmen notwendig, damit die Glocken weiterhin läuten können. Im Hinblick auf das 1000-jährige Bestehen von Todtnau entstand die Idee, auf das Jubiläum das Geläute um eine Glocke zu erweitern. Nach einem umfassenden Statikgutachten sei bestätigt worden, dass im Westturm der Pfarrkirche noch Platz für eine solche Jubiläumsglocke wäre.