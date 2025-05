Der Schwarzwaldverein Todtnau lud im Rahmen von „1000 Jahre Todtnau“ am 1. Mai zur „Volkswanderung wie ammig“ ein und mehrere Hundert Wanderlustige nahmen teil. Bei der Anmeldung am Rathaus gab es die Streckenbeschreibung, Standorte der Verpflegungsstationen und ein Vesper für den Weg. Rund zwölf Kilometer war die Strecke rund um Todtnau mit einem Aufstieg von 544 und einem Abstieg von 558 Höhenmetern. Die größte Gruppe stellte die Aftersteger Feuerwehr mit 33 Wanderern, die sich über Preise freuen konnte. Eine Familie aus dem Allgäu hatte die weiteste Anreise und die außergewöhnlichste Gruppe bildete die „Spatzenfest Rotte“ in Tracht. Auch Bürgermeister Oliver Fiedel wanderte mit. Zum Rahmenprogramm mit Speis und Trank – auch für Nichtwanderer – unterhielten der Musikverein Geschwend und die Partyband „Schwarzwälder 3“.