1000 Jahre Todtnau: Mit einem Abend voller Höhepunkte feiert Todtnau Jubiläum

Peter Schelshorn (2.v.r.) gratulierte Todtnau zum Jubiläum. Foto: Verena Wehrle

Stehende Ovationen für die Uraufführung

Dann war es so weit und der erste Höhepunkt folgte mit der Premiere der Neuinterpretation des Todtnauer Lieds „Gruß an die Heimat“ von über 80 Sängern des Johanneschors, des Männerchors Aftersteg/Todtnauberg, vielen Gastsängern sowie einem Dutzend Musikern unter der Leitung von Herbert Kaiser. Das Lied, geschrieben von Sofie Buck, wurde 1950 anlässlich der Wiederverleihung des Stadtrechts erstmals vertont. Und an diesem Abend war es ihr Enkel Christoph Buck, der Zeilen aus dem Lied las, Gesangssolistin Uschi Dutschke, Streicher und Bläser wie etwa Valentin Bernauer sowie die vielen Sänger, die dieses Stück zu einem von Hansy Vogt bezeichneten „großartigen Meisterwerk“ werden ließen. Und vor dem Projektchor stand mit Kaiser der musikalische Todtnauer Macher und gab seine Perfektion an seine Crew weiter. Stimmgewaltig, ergreifend, spannungsgeladen. Mit stehenden Ovationen zeigte sich das Publikum begeistert.

Hansy Vogt (r.) zeigt sich begeistert vom Werk von Herbert Kaiser und seinem Projektchor. Foto: Verena Wehrle

In mittelalterlicher und mitteldeutscher Sprache sang der Chor dann Auszüge aus der „Carmina Burana“ von Carl Orff. Bei diesem langen Stück wechselten sich Staccato-Gesänge mit ruhigeren Passagen ab. In einem Stück über den Todtnauer Bergbau sangen auch drei Domsingknaben des Freiburger Münsters mit, die Kaiser besonders euphorisch und mit einem Strahlen im Gesicht dirigierte. Nach dem packenden und beeindruckenden Hörgenuss wollte der Applaus nicht enden.

Stehende Ovationen gab es vom Publikum. Foto: Verena Wehrle

Es folgte die 45-minütige historische Festrede von Dr. Heinz Krieg von der Universität Freiburg. Er zeigte die Ersterwähnungsurkunde vom 23. Juni 1025, in der König Konrad II. die Besitzungen des Bischofs von Basel an das Kloster Murbach zurückgab, dazu zählte auch Todtnau. Krieg erzählte auch von der Bedeutung des Silbers, die Todtnau zur eigenständigen Bergbaustadt geführt hatte.