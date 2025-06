1000 Jahre Todtnau: Städtlefest: Sprünge, Feierlaune und Feuerwerk

Clown Clip zauberte Luftballontiere für die Kinder. Foto: Verena Wehrle

Die Hip-Hop-Crew der Tanzschule „Danceemotion“ aus Freiburg bewies an diesem heißen Tag wohl am meisten Ausdauer. In langärmliger Kleidung performten sie mitreißende Choreographien. Auch die kleinen und großen Tänzer der Todtnauer Trachtengruppe kamen ordentlich ins Schwitzen.

Münchner begeistern das Todtnauer Publikum

„Jetz pack ma’s“, hieß es dann von der Bühne herab, als die populäre Oktoberfestband „Münchner Zwietracht“ den ohnehin schon heißen Marktplatz noch mehr zum Kochen brachte. Bandleader Wolfgang Köbele freute sich, ein drittes Mal in dieser „schönen Kulisse“ auftreten zu dürfen: „Es ist uns eine Ehre.“ Und schon gleich begann das musikalische Feuerwerk mit Klassikern, die jeder kennt, sowie vielen eigenen Songs, aber auch ziemlich vielen modernen Partykrachern. „Juchhe auf der hohen Alm“ war ebenso zu hören wie eine eigene „Zwietracht“-Version der Filmmusik aus „König der Löwen“.

Richtig gute Stimmung herrschte beim Auftritt der „Münchner Zwietracht“. Foto: Verena Wehrle

Auch Stücke vom brandneuen Album „Grenzenlose Freiheit“, das erst zwei Tage zuvor auf den Markt gekommen war, gab es zu hören. Mit ihrer guten Laune, Schildern und „Prosit“-Gesang animierte die Band das Publikum zum Mitmachen. Schließlich gilt die Formation seit 30 Jahren als der Stimmungsmacher beim Münchner Oktoberfest. Und so war schon bald auch in Todtnau die Stimmung auf dem Höhepunkt angelangt: Alle tanzten, schunkelten, klatschten und sangen mit. Nahbar gaben sich die sechs Profi- und Vollblutmusiker auf der Bühne. Und auch in der Pause waren sie für einen Tratsch mit den Todtnauern zu haben. Die „Zwietracht“ ist eine Band, in der jeder fast alles kann. So begeisterte Lead-Sänger Chris Furtner sowohl mit seinem Gesang als auch mit seiner Animation. Schlagzeuger Peter Lautenschlager ließ die Gäste bei seinem ewig langen Solo staunen.