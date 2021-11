11. Spieltag Fußball-Bundesliga am Samstag: Fünf Spiele, fünf Köpfe

Lukas Nmecha: Der Plan ist aufgegangen. Im Sommer kehrte der U21-Europameister auch deshalb von Manchester City zum VfL Wolfsburg zurück, weil er in der Bundesliga die besseren Chancen sah, sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Am Freitag nominierte ihn Bundestrainer Hansi Flick tatsächlich zum ersten Mal für die beiden Länderspiele gegen Liechtenstein und Armenien - und krönte damit Nmechas erfolgreiche Woche. Denn schon drei Tage zuvor schoss der 22-Jährige in der Champions League das Siegtor gegen RB Salzburg.

André Silva: In der vergangenen Saison war nicht etwa Erling Haaland, sondern der portugiesische Nationalspieler erster Jäger von Über-Stürmer Robert Lewandowski. Nun ist Haaland verletzt nicht dabei - und Silva kommt bei seinem neuen Club in Leipzig nicht in Form. Negativer Höhepunkt: der verschossene Elfmeter gegen Paris in der Champions League. "Es läuft nicht perfekt, das ist klar. Aber André ist ein starker Junge", sagte RB-Trainer Jesse Marsch. Zudem habe er gegen Paris richtig stark gespielt. Nun könnte Silva den durch Haalands Fehlen frei geworden Platz im Rampenlicht einnehmen.

