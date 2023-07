110. Tour de France "Keine schlechte Tour": Der Bora-Plan mit dem Gelben Trikot

So wichtig ist Emanuel Buchmann

Der deutsche Meister ist so stark wie seit seinem vierten Platz 2019 nicht mehr. Ohne Helferaufgaben für Hindley wäre der 30-Jährige in diesem Jahr wohl in der Lage, in die Top 10 zu fahren. Doch Buchmann stellte wiederholt klar, dass er sich ganz in den Dienst des Australiers stellt. Den Tourmalet kennt er bestens, dort attackierte er bei seiner Gala-Tour vor vier Jahren auf dem letzten Kilometer und lag kurzzeitig in Führung.