12. Bundesliga-Spieltag Leverkusen zurück an der Tabellenspitze - BVB gewinnt Westderby

Einen Tag nach dem Münchner 1:0-Erfolg in Köln kam die Werkself am Samstag zu einem 3:0 (2:0) bei Werder Bremen und stellte den alten Zwei-Punkte-Vorsprung wieder her. In der Verfolgergruppe zog Borussia Dortmund durch ein 4:2 (3:2) gegen Borussia Mönchengladbach an RB Leipzig vorbei auf Platz vier, denn die Sachsen verloren beim VfL Wolfsburg 1:2 (0:1).

Champions-League-Teilnehmer Union Berlin holte nach dem Abschied von Trainer Urs Fischer beim 1:1 (0:1) gegen den FC Augsburg wenigstens einen Punkt und verließ damit den letzten Tabellenplatz. Der SC Freiburg kam gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 nur zu einem 1:1 (1:1).