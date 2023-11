12. Spieltag: Champions-League-Platz weg: Leipzig verliert in Wolfsburg

Auch diesmal ging der VfL vor 25.350 Zuschauern früh in Führung: Jonas Wind traf schon in der 9. Minute zum 1:0. Leipzig dominierte dieses Spiel, Leipzig rannte unablässig an. Aber nur 14 Minuten nach dem verdienten Ausgleich durch Yussuf Poulsen (52. Minute) traf der Brasilianer Rogerio (66.) zum glücklichen 2:1 für Wolfsburg. Für den Volkswagen-Club endete damit eine Negativserie von fünf Bundesliga-Spielen ohne Sieg.

Die spannendste Frage beim VfL beantwortet Trainer Niko Kovac in diesen Wochen immer schon vor dem Anpfiff: Wer spielt, beziehungsweise: Wer spielt nicht? Für den ständigen Wechsel von Taktik und Personal steht der frühere Bayern-Coach in Wolfsburg in der Kritik.