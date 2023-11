12. Spieltag: Kane schießt FC Bayern vorerst an die Tabellenspitze

Der englische Torjäger Kane erzielte beim unnötig knappen 1:0 (1:0)-Erfolg mit seinem 18. Saisontor (20. Minute) den entscheidenden Treffer zum zehnten Auswärtssieg in Serie in Köln. Der vorherige Erfolg hatte den Bayern 181 Tage zuvor den elften Meistertitel in Serie beschert.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte angesichts der Länderspielreisen, von denen mancher Bayern-Profi erst am Donnerstag zurückkam, im Vorfeld spöttisch von einem "glorreichen Spielplan" und einer "sensationellen Ansetzung" gesprochen. Sein Team reiste entgegen der sonstigen Gewohnheit auch erst am Spieltag per Privatjet an - im Gegensatz zum 1:2 im DFB-Pokal bei Drittligist 1. FC Saarbrücken vor drei Wochen ging es diesmal gut.