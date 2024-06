125 Jahre Schweigmattverein: Bildergrüße aus der Höhe

Bruno Aucktor, der Vorsitzende des Briefmarkenrings, hat die Ausstellung gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern organisiert, um einen Beitrag zum Jubiläumsfest auf der Schweigmatt zu leisten. Mit der eindrucksvollen Vergangenheit des ehemaligen Höhenluftkurorts kennt er sich bestens aus. Er freut sich darüber, dass das Angebot der Briefmarkenfreunde aus Hausen beim Vorstand des Schweigmattverein auf große Resonanz stieß.

Einblicke in die Ausstellung

Im Gespräch mit unserer Zeitung gab er bereits einige Einblicke in die Präsentation mit vielen interessanten Erläuterungen zur Geschichte der Schweigmatt. Damals hatten beinahe alle Höfe in dem Weiler ein Zimmer, das Gästen zur Verfügung gestellt wurde. So gab es das „Haus Lueginsland“, in dem später ein Schullandheim war, oder das „Haus Alpenblick“, von denen Postkarten mit Ansichten der Häuser gedruckt wurden. Sie zeigen Fotografien oder Bilder der Gebäude, die damals noch im lithografischen Druckverfahren auf Karten gedruckt wurden. Besucher aus ganz Deutschland und der Schweiz, viele aus Basel, aber auch Bewohner Berlins und anderer Großstädte, verbrachten Ende des 19. Jahrhunderts bis in die „Goldenen Jahre“ des 20. Jahrhunderts ihren Erholungsurlaub in dem auf der Höhe gelegenen Kurort, von dem aus der Blick über das Rheintal und den Jura bis zu den Alpen reicht. Pensionen und Gasthöfe beherbergten weitere Gäste, im „Kurhaus Schweigmatt“ traf man sich zu Veranstaltungen. Einige Karten zeigen Ansichten des „Café Greiner“, der „Pension Tannenhof“ und der „Pension Waldhaus“.