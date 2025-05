Der ehemalige SWR-Moderator Klaus Gülker ist im Rahmen des Jubiläums „125 Jahre Westweg“ in Basel gestartet. Er will den Westweg in umgekehrter Richtung bis Pforzheim erwandern. Dabei kann er die ihm entgegenkommenden Westweg-Wanderer interviewen und diese nach dem „Wieso und Warum ihres Unterwegsseins“ befragen, heißt es in einem Nachbericht. Darüber berichtet er täglich in seinem Blog.