Abgeordnetenhauswahl Kann sich Giffey in Berlin trotz CDU-Sieg halten?

Nach der Berlin-Wahl will die CDU schnell eine Regierung bilden. Doch auch eine Mehrheit ohne die Union ist möglich. Was am Ende herauskommt, hängt auch von der Selbstfindung der SPD ab - und von Franziska Giffey.