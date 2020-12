13. Spieltag Erste Heimniederlage für Gladbach nach Thuram-Spuckattacke

Nur noch zu zehnt und mit ganz schweren Beinen nach intensiven Wochen in der Liga und der Champions League kassierte Gladbach spät sogar noch das 1:2 durch Ryan Sessegnon (85.). Nach dreieinhalb Jahren gewann Hoffenheim damit mal wieder ein Spiel gegen Gladbach. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß hatte zuvor nur am ersten Spieltag in Köln auswärts gewonnen. Mit 15 Punkten beendet die TSG das Jahr damit im Tabellenmittelfeld. "Aus unserer sicht fühlt es sich super an", sagte Hoeneß.

Gladbach hingegen hatte zuletzt im Mai ein Heimspiel verloren (1:3 gegen Leverkusen), zuletzt im Borussia Park aber auch schon zu viele Punkte verschenkt. Erstmals unter Trainer Rose blieb Gladbach in vier Spielen am Stück sieglos. Besonders kritisch: Nach einer Führung gaben die Borussen in dieser Saison bereits 16 Punkte noch ab. "Wir gehen schon auf dem Zahnfleisch", bekannte Lazaro.

Am Dienstag muss seine Mannschaft aber noch einmal im DFB-Pokal beim Regionalligisten Elversberg antreten. "Im neuen Jahr greifen wir dann noch einmal voll an", sagte Lazaro. Sein Team wirkte von Beginn an müde und spielte lange nicht so dominant wie gewohnt zuhause.

