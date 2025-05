Mit großem Bahnhof sind die Fahrgäste des "Chanderlis" zur Saisoneröffnung in Kandern empfangen worden. Bei traumhaftem Ausflugwetter wurden am Donnerstag Hunderte Passagiere feierlich empfangen. Sogar Bürgermeisterin Simone Penner fuhr in der Lok Nr. 20 mit und unterstützte die Lokführer bei ihrer schweißtreibenden Fahrt im Führerhaus. Zünftig wurde der Empfang musikalisch begleitet von der Dilettantenmusik Wollbach im Team mit dem Eisenbahner Musikverein Weil am Rhein unter Leitung von Michael Glünkin. Schwungvoll wurde der Empfang mit dem "Baslermarsch" gestartet. Auch Getränke wurden kredenzt, Reinhard Greßlin kredenzte ein speziell angefertigtes Bier zum Festtag.

Ein besonderes Highlight des Empfangs war die Enthüllung der Meilensteintafel von Bürgermeisterin Simone Penner und Bahnbetriebsleiter Jürgen Lange, welche die geschichtlichen Ereignisse seit der ersten Fahrt des "Chanderlis" vor 130 Jahren vermittelt.

Die Tafel wurde von Wolfgang Hugenschmidt vom Zweckverband Kandertalbahn und Judita Kovac vom Bauamt der Stadt gestaltet.

Zur Rückfahrt nahm die voll besetzte Kandertalbahn die Fahrgäste wieder mit zu den einzelnen Maischenken der Vereine an den einzelnen Haltestationen entlang der 13 Kilometer langen Strecke.