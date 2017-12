14. Bundesliga-Spieltag Geschwächte Trainer im Blickpunkt

Nachrichten-Ticker

16:59 Honduras: Ausgangssperre wegen Krawallen nach Wahl

Tegucigalpa - Wegen der heftigen Krawalle nach der Wahl in Honduras hat die Regierung eine Ausgangssperre verhängt. Die Menschen müssen zwischen 18.00 Uhr am Abend und 6.00 Uhr am Morgen im gesamten Staatsgebiet zu Hause bleiben, teilte die Regierung am Freitagabend mit. Die Ausgangssperre soll für zehn Tage gelten. Wer während der Ausgangssperre auf der Straße angetroffen werde, könne festgenommen werden, hieß es. Wegen der Verzögerung bei der Verkündung des Wahlergebnisses und Manipulationsvorwürfen war es in Honduras zu schweren Ausschreitungen gekommen.

16:50 Abgewiesener Mann sticht Frau in Celle nieder

Celle - Eine 21 Jahre alte Frau ist in Celle auf der Straße niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie den mutmaßlichen Täter zuvor in einer Gaststätte abgewiesen. Um sich den Annäherungsversuchen des Mannes zu entziehen, verließ die Frau mit ihrer Lebenspartnerin am frühen Morgen das Lokal. Der Täter stach der 21-Jährigen nach einer Auseinandersetzung mit einem spitzen Gegenstand in den Hals und flüchtete. Die Frau wurde notoperiert. Am Nachmittag bestand keine Lebensgefahr mehr. Die Polizei konnte den Verdächtigen Stunden nach der Tat festnehmen.

16:10 Mehr Hilfen für Terroropfer - Hat Staat versagt?

Berlin - Ein Jahr nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat der Opferbeauftragte Kurt Beck gefordert, für einen besseren Schutz von Verletzten und Hinterbliebenen Gesetzeslücken zu schließen. So müsse es eine zentrale Anlaufstelle für sie geben. "Wichtig ist, dass Menschen in ihrer Betroffenheit nicht allein gelassen werden", sagte Beck der dpa. Zugleich beklagten sich Hinterbliebene der Opfer bitter über die Reaktion des Staates. Sie warfen Kanzlerin Angela Merkel in einem Offenen Brief Untätigkeit und politisches Versagen vor.

16:06 Papst nach Reise nach Myanmar und Bangladesch auf Heimweg

Dhaka - Papst Franziskus hat seine Zwei-Länder-Reise in Asien beendet und aus Bangladesch seinen Heimflug Richtung Rom angetreten. Der Besuch in Myanmar und Bangladesch stand vor allem im Zeichen der Rohingya-Flüchtlingskrise. Mehr als 620 000 Angehörige der muslimischen Minderheit in Myanmar sind seit Ende August nach Bangladesch geflohen. Gestern hatte der Papst 16 Rohingya getroffen und sie um Vergebung unter anderem für die "Gleichgültigkeit der Welt" gebeten. Er hatte dabei erstmals auf seiner Reise das Wort "Rohingya" öffentlich ausgesprochen.

15:50 Schulz müht sich vor Parteitag um Signal der Geschlossenheit

Berlin - SPD-Chef Martin Schulz hat seinen Zick-Zack-Kurs bei der Koalitionsfrage verteidigt und müht sich vor dem entscheidenden Parteitag um ein Signal der Geschlossenheit. "Sie können davon ausgehen, dass wir nun alle Wallungen hinter uns haben und die Partei geschlossen steht", sagte Schulz dem "Spiegel". Kurz nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen hatte die SPD ihr Nein zu einer großen Koalition bekräftigt, diese Haltung aber wenige Tage später geändert. Schulz sagte, nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen habe man auf die neue Situation reagieren müssen.