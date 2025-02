„14 Linden“ Otterbach: Jubiläum wirft seine Schatten voraus

Rückblick: Rundgänge mit den OB-Kandidaten, an denen viele Siedler teilnahmen, stießen vergangenes Jahr auf positive Resonanz. Mit Unterstützung der Hexen-Clique und vieler helfender Hände wurde das Waldfest ausgerichtet. Der Geburtstagsfest zum 88-jährigen Bestehen wurde, verbunden mit einem Helferessen, gebührend gefeiert.

Traditionell traf sich die Gemeinschaft am Volkstrauertag auf dem Spielplatz beim Gedenkstein. Auch ein Wald-Weihnachtsmarkt auf dem Gelände rund um die Waldschenke fand statt. In der Adventswoche und im Januar waren die Mitglieder zu den von Dario Sterker initiierten zum Spielenachmittagen eingeladen, was ebenfalls sehr gut ankam. Durch eine Spende konnten eine Tischtennisplatte sowie ein Fußballtor angeschafft werden. Neue Kühlschränke sowie ein Freischneider wurden besorgt und mehrere Reparaturarbeiten vorgenommen.