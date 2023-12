14. Spieltag: Famoses Bjelica-Debüt: Union Berlin beendet Sieglos-Serie

Ständig Druck machen, offensiv spielen. Das waren die Vorgaben von Bjelica an seine Mannschaft. Das klang nach dreieinhalb Monaten maximaler Tristesse wie ein fast schon tollkühnes Wunschdenken. Aber, siehe da. Gladbach machte nach 120 Pokalminuten brav wie müde mit, und die Eisernen zeigten die mit Abstand beste erste Halbzeit seit jenen August-Tagen, als Union nach zwei Spieltagen noch unter Langzeit-Trainer Urs Fischer ganz oben in der Tabelle stand.

Erste Chancen dank Hollerbach

Hollerbach arbeitete emsig an seinem Image als erster großer Gewinner des Trainerwechsels. Unter Fischer war er ein Dauerreservist, nun war er frecher Antreiber. Beim zweiten Liga-Starteinsatz fand er nach Dribblings (11./19.) mit seinen Hereingaben nur keinen Abnehmer. Noch besser war die Chance für Kevin Behrens (20.) doch der Mittelstürmer lupfte den Ball über das Tor.

Nach einer Flanke von Robin Gosens köpfte Volland Luca Netz den Ball von hinten an den ausgestreckten Arm. Den Strafstoß verwandelte Volland sicher zur Führung - der ersten für Union in der Alten Försterei seit jenem 4:1 gegen Mainz vor 105 Tagen. Der Spielstand tat dem Team gut. Der Borussia wurde praktisch nichts gestattet. Gosens (36.) per Kopfball und Jérôme Roussillon (45.+3) per Direktabnahme hätten schon erhöhen können.

Bjelica jubelt mit

20 Sekunden waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da setzte Union den ersten Konter. Die Fußspitze von Gladbach-Torwart Moritz Nicolas verhinderte bei Vollands Abschluss noch das zweite Union-Tor. Das besorgte dann Hollerbach mit einem strammen Flachschuss aus der zweiten Reihe. Die Jubelbilder dokumentierten die riesige Erleichterung. Mittendrin in der Spielertraube: Trainer Bjelica. In Kaufmann traf dann auch noch ein weiterer Sommer-Transfer, der unter Fischer keine Akzente setzen konnte. Pléas Tor änderte an der ersten Union-Party seit August nichts mehr.