14. Spieltag Hoffenheim siegt auch ohne Fans gegen Frankfurt

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß besiegte am Samstag die Hessen mit 3:2 (2:1). Beim Geisterspiel in Sinsheim brachte zunächst Rafael Borré (15.) die Gäste in Führung (15. Minute). Dennis Geiger (24.) und Georginio Rutter (30.) drehten die Partie. Diadie Samassékou erhöhte in der 59. Minute auf 3:1 (59.), ehe Gonçalo Paciência (72.) verkürzte.

Nach bislang sechs Toren in der Nachspielzeit in dieser Saison blieb der Eintracht ein spätes Erfolgserlebnis diesmal verwehrt. Während die TSG den fünften Heimsieg nacheinander feierte, ging die Serie der Frankfurter nach sechs Siegen gegen Hoffenheim zu Ende. Auch der erhoffte Rückenwind für das Gruppen-Endspiel in der Europa League am Donnerstag bei Fenerbahçe Istanbul blieb für das Team von Chefcoach Oliver Glasner aus. Die Kraichgauer verbesserten sich zumindest über Nacht auf einen Champions-League-Platz.