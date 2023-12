14. Spieltag "Extrem bitter": Nächster Rückschlag für Borussia Dortmund

Nur drei Tage nach dem von viel Kritik begleiteten Pokal-Aus in Stuttgart verlor das Team von Trainer Edin Terzic auch in der Fußball-Bundesliga mit 2:3 (1:1) gegen RB Leipzig. Begünstigt durch den frühen Platzverweis für BVB-Abwehrchef Mats Hummels in der 15. Minute festigten die Leipziger den vierten Rang mit nunmehr vier Punkten vor dem BVB.

"Natürlich ist es extrem bitter, einen so extrem wichtigen Spieler gleich am Anfang zu verlieren", sagte Nationalspieler Julian Brandt bei Sky. Hummels selbst äußerte sich auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) unmittelbar nach dem Schlusspfiff: "Ganz großes Kompliment an die Fans und die Mannschaft für die Moral heute. Die Niederlage geht auf meine Kappe, ich darf da niemals zur Grätsche runtergehen und die Jungs dadurch 80 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Feld lassen."