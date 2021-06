140 Entscheidungen Finals auf dem Weg zur festen Einrichtung

Wenn es nach ARD und ZDF geht, wird es jedenfalls weiterhin Finals geben. Die Einschaltquoten waren nach schwachem Start am Wochenende gut. Am Sonntag lagen sie bei der ARD für mehrere Stunden durchgängig über der Eine-Million-Grenze. Bei der Leichtathletik am Samstag sahen gar 2,24 Millionen zu. "Wir sind mit dem Interesse des TV-Publikums an den Finals in diesem Jahr zufrieden, insbesondere am Wochenende lagen die Zuschauerzahlen nur leicht unter denen des Vorjahres", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky am Montag. "Dies ist insbesondere beachtlich, da aufgrund von vielen coronabedingten Verschiebungen an diesem Wochenende eine extreme Ballung von Sportereignissen mit Formel 1, Eishockey-WM, French Open gab."