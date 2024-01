Einen 15-Jährigen hat die Polizei am Mittwoch am Steuer eines blauen Golfs erwischt. Der Wagen mit Kölner Kennzeichen, so wurde der Polizei gegen 23.50 Uhr gemeldet, soll mehrfach durch die Straße „Im Herrengarten“ gefahren sein. Dabei fiel er laut Polizeibericht dadurch auf, dass er wiederholt stark beschleunigte und abrupt abbremste. Vor Ort fanden Polizisten das Auto in einer Hofeinfahrt. Am Steuer saß der 15-Jährige. Am Wagen stellten die Polizisten mehrere Schäden fest. Derzeit wird ermittelt, ob es sich um Altschäden handelt oder ob der Jugendliche diese verursacht hat. Wie der 15-Jährige an den Autoschlüssel gelangt ist, wurde noch nicht abschließend geklärt. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, sucht Zeugen.