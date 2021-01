15. Spieltag Auftritt in Bielefeld schwach: Hertha im Abstiegskampf

"Wir haben den Kampf nicht so angenommen. Das darf nicht passieren", sagte Mittelstädt. Und Stark monierte: "Es geht nicht nur mit Schönspielen. Man muss auch mal dagegenhalten." Labbadia reagierte auf diese Worte mit leichtem Zynismus. "Wenn Niklas das sagt", meinte der 54-Jährige: "Er ist ja Spieler und stand mit auf dem Platz."

Doch Starks Kritik setzt durchaus am richtigen Punkt an. Denn die Mannschaft scheint in Sachen Mentalität zu schwach zusammengestellt, was mehr und mehr auch Manager Michael Preetz in den Fokus der Kritik rückt. Und die individuelle Qualität ist nicht so groß, dass das Fehlen des besten Fußballers Matheus Cunha kompensiert werden könnte. "Er ist ein Spieler, der das Besondere reinbringen kann", sagte Labbadia: "Das hätten wir als Mannschaft auffangen müssen. Aber das haben wir nicht gemacht."

Doch obwohl die Hertha mit acht nun die Hälfte der 16 Pflichtspiele dieser Saison verlor, versuchte Labbadia die Pleite in Bielefeld als Ausrutscher auf dem Weg nach oben zu verkaufen. "Gerade in den letzten Wochen hatten wir das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein", sagte Labbadia und erinnerte an das 3:0 gegen den damaligen Tabellenletzten Schalke: "Und wir dachten echt, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Das haben wir uns nun kaputtgemacht."

Fakt ist: In den kommenden drei Spielen gegen den 16. Köln, den 14. Hoffenheim und den 13. Bremen muss sich der Tabellenzwölfte aus Berlin erst mal der Konkurrenten im Rücken entledigen. Bevor er auch nur leise wieder das Träumen beginnt.

