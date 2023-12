15. Spieltag Dortmund nur Remis in Augsburg - Wolfsburg-Sieg

Spitzenreiter Bayer Leverkusen könnte mit einem Erfolg am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt bereits auf 13 Punkte davonziehen. Einen wichtigen Sieg am 15. Spieltag feierte der VfL Wolfsburg mit dem 1:0 (0:0) beim Aufsteiger SV Darmstadt 98, der in der Kritik stehende Wolfsburger Trainer Niko Kovac dürfte damit erst einmal weitermachen.

Darmstadt bleibt Tabellenletzter, punktgleich mit dem FSV Mainz 05. Die Rheinhessen verloren gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim 0:1 (0:1). Union Berlin rutschte durch das 0:3 (0:1) beim VfL Bochum auf den Relegationsplatz. Begleitet wurde der Spieltag von heftigen Fan-Protesten gegen den Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga.