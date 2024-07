150 Jahre Basler Zoo: Von der Völkerschau zur Stadtoase

Beim Begriff Naturschutz weiß Pagan die Bevölkerung nicht immer hinter sich. So erlitt der Zoo im Jahr 2019 mit seinem Ozeanium-Projekt an den Basler Abstimmungsurnen Schiffbruch: Gut 55 Prozent Nein-Stimmen gingen gegen die rechtlichen Vorgaben für den Bau ein, der den Kanton nichts gekostet hätte. Bei der heftig geführten Abstimmungskampagne war es in erster Linie um tierschützerische Bedenken gegangen.

Mit solch grundsätzlicher Kritik am Halten von Tieren in Gefangenschaft sieht sich der Zoo immer wieder konfrontiert – auch wenn er sich auf eine treue Fangemeinschaft von rund 1,2 Millionen Besuchern pro Jahr und eine große Spendenbereitschaft verlassen kann.