150 Jahre MV Höllstein: Mit sechs Feuerwehrmännern fing es an

Unsere Empfehlung für Sie Musikverein Höllstein Mit neuem Vorstand ins Jubiläumsjahr Der Musikverein Höllstein stellt sich zu seinem 150-jährigen Bestehen neu auf. Die Doppelspitze des Vereins bilden Andreas Lindenmaier und Christoph Kiefer.

Im Jubiläumsjahr wird der Verein von den beiden Vorsitzenden Andreas Lindenmaier und Christoph Kiefer auf Kurs gehalten. Dirigiert wird er von Marco Del Giudice; Vizedirigent ist Mario Del Giudice.

Das Jubiläumskonzert des Musikvereins Höllstein findet am Samstag, 7. Dezember, 19 Uhr (Türöffnung: 18 Uhr), in der Wiesentalhalle, Wiesentalweg 4, in Steinen-Höllstein statt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Mehr unter www.musikverein-höllstein.de.