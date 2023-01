16. Spieltag 3:0 gegen Schalke: Eintracht rückt dem FC Bayern näher

"Uns steht ein kompliziertes Spiel bevor", hatte der Eintracht-Coach gewarnt - und er behielt recht: Der Außenseiter aus Gelsenkirchen legte angriffslustig los und hatte die bessere Raumaufteilung. Dann aber narrte der dänische WM-Teilnehmer Lindström seinen Gegenspieler Henning Matriciani und ließ Schwolow beim 1:0 keine Chance - sein siebter Saisontreffer.

Simon Terodde und Sichiro Kozuki hätten die Partie noch vor dem Wechsel innerhalb von wenigen Minuten drehen können, der Ball touchierte aber zweimal den Pfosten. Die Frankfurter Abwehr um den Kroaten Hrovje Smolcic wirkte nicht besonders sicher. Auch nach der Pause brachten die Schalker die Gastgeber mit dem starken U21-Nationalspieler Tom Krauß immer wieder in Bedrängnis: Bei der ersten Offensivaktion rettete Keeper Kevin Trapp erneut gegen Kozuki. Danach köpfte Terodde über die Latte.

Schalke knüpfte nahtlos an die passablen Aufritten vor Beginn der Winterpause gegen Bremen (1:2), Mainz (0:1) und den FC Bayern (0:2) an. Der hochverdiente Ausgleich gelang den Gästen aber nicht. Borré und Buta entschieden dann die Partie. So blieb Frankfurt gegen die Königsblauen auch im elften Heimspiel hintereinander und seit März 2010 ungeschlagen. Und die Eintracht-Anhänger sangen freudig: "Deutscher Meister - nur die SGE!"