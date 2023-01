16. Spieltag Bochum verlässt Abstiegszone: 3:1 über Hertha BSC

Dank der Treffer von Philipp Hofmann (22./56.) und Neuzugang Keven Schotterbeck (44.) vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Vonovia Ruhrstadion setzten die Bochumer am Samstag ihren vor der langen Winterpause begonnenen Aufwärtstrend fort. Sie feierten den vierten Bundesliga-Heimsieg in Serie. Das war zuletzt 1997 gelungen.

Dagegen mussten die Gäste beim Bundesliga-Restart einen Absturz auf den zweitletzten Tabellenrang hinnehmen. Bei der ersten Niederlage in Bochum nach 14 Jahren präsentierte sich das Team in bedenklicher Form. An diesem Eindruck konnte auch der späte Anschlusstreffer von Suat Serdar (87.) nichts ändern.