16. Spieltag Doekhi dreht das Spiel für Union: 3:1 gegen Hoffenheim

Der 17-Jährige hätte schon nach acht Minuten für einen perfekten Einstand sorgen können. Nach einem schönen Durchsteckpass legte ihm Angelino den Ball in zentraler Position auf, doch Bischof verzog freistehend.

Fischer hatte in den Testspielen bei seinem Team teilweise die letzte Konsequenz im Verteidigen gefehlt. Immer wieder hatte seine Mannschaft in der ersten Hälfte auch gegen Hoffenheim Probleme mit den schnellen Kombinationen des Gegners. Einen Konter der Kraichgauer schloss Bebou nach einem schönen Schuss direkt aus dem Lauf zum 1:0 ab.

Im Angriff wussten aber auch die Gastgeber bei einsetzendem Schneefall zu überzeugen. Nach dem Abgang von Julian Ryerson zu Borussia Dortmund zeigten Niko Gießelmann und Trimmel, dass die Berliner auf der Außenverteidigerposition zwar dünn, aber mit Qualität besetzt sind. Sie waren an vielen guten Gelegenheiten beteiligt.

Dafür haben die Eisernen weiter ein Elfmeter-Problem. Nach einer Flanke bekam Bebou den Ball in einem Kopfball-Duell an die Hand. Doch Siebatcheu, der den Vorzug vor Kevin Behrens erhalten hatte, verschoss auch seinen zweiten Bundesliga-Elfmeter. Zuvor hatte er im September in Köln vergeben. Von fünf Strafstößen in der Liga haben die Eisernen insgesamt in dieser Spielzeit bislang nur einen verwandelt.

Nach dem Wechsel erhöhte Union den Druck. Robin Knoche (48.), Trimmel (55.) und Sheraldo Becker (56.) vergaben aus guten Positionen. Hoffenheim kam kaum noch zu eigenen Offensiv-Aktionen. Die Berliner blieben nach Flanken gefährlich. Nach einer Ecke von Trimmel köpfte Doekhi ein. Kurz darauf landete der Kopfball des eingewechselten Behrens knapp neben dem Kasten (75.). Doekhi köpfte kurz vor Schluss das 2:1 unter riesigem Jubel. Leweling sorgte für den Schlusspunkt.