16. Spieltag Mit Zittern: Leverkusen verdirbt Omlin-Debüt in Gladbach

Handball HSG Dreilandweiterim Flow

Oberhausen/Köndringen-Teningen (nod). Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Dreiland präsentieren sich weiterhin in Siegerlaune. So gewannen die Dreiländerinnen am Samstag das Auswärtsspiel bei der SG Oberhausen/Köndringen/Teningen am Ende komfortabel mit 30:25.