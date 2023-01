16. Spieltag Freiburg im Winterschlaf: Streich-Elf verliert in Wolfsburg

Patrick Wimmer schockte die Gäste früh mit seinem Treffer in der zweiten Minute. Der dänische Angreifer Jonas Wind (28. und 37.) erhöhte noch in der ersten Halbzeit. Yannick Gerhardt (56.) erzielte den vierten Treffer für die Wölfe. Ridle Baku (80.) sorgte für das deutliche 5:0, ehe der eingewechselte Ex-Freiburger Luca Waldschmidt per Strafstoß zum 6:0 erfolgreich war (90.+4).