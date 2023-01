16. Spieltag Kein Sieg beim Sommer-Debüt: Bayern nur mit Remis in Leipzig

"Teilweise war es gut, teilweise können wir Dinge besser machen", sagte Nagelsmann bei DAZN. "Wir haben ein paar gute Situationen verschenkt leider." Das Gegentor sei "total unnötig" gewesen. "Für mich fühlt es sich nicht okay an, wir wollten gewinnen", sagte Leipzigs Xaver Schlager. "In der zweiten Halbzeit waren wir gut im Spiel. Mit einem 1:1 rausgehen ist okay, aber sicherlich nicht zufriedenstellend."