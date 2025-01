Jugend- und Hauptorchester im Einklang

Zu Beginn präsentierte sich das Jugendorchester unter Udo Schmitz’ Leitung mit einer musikalisch reifen und sauberen Umsetzung von Michael Sweenys „Black Forest Overture“, reiste weiter auf hohe See zu den „Songs of the Whaleman“ und mit „The Good, the Bad and the Ugly“ in den Wilden Westen. Nach gutem Beifall vereinten sich jugendliche und erwachsene Musiker zu Phil Collins’ „Selections from Tarzan“.

Im normalen Probenbetrieb, so Dirigent Schmitz, gebe es wenig Berührungspunkte zwischen Jugend- und Aktivorchester. Durch gemeinsame Auftritte wie diesem komme man sich menschlich und musikalisch näher und die jungen Musiker könnten erleben, wie es sich anfühlt, Teil eines großen Klangkörpers zu sein. Das Ergebnis überzeugte.