17. Spieltag "Schönes Gefühl" - Bielefeld besiegt mit Leidenschaft VfB

Mit dem 3:0 (1:0) über das bisher auswärtsstärkste Team der Fußball-Bundesliga festigten die Ostwestfalen im Aufsteiger-Duell ihre Position jenseits der Abstiegsplätze und erzielten erstmals in dieser Saison drei Treffer in einem Spiel. "Das ist ein schönes Gefühl, dass wir als Mannschaft in der Lage sind, drei Tore in einem Spiel zu schießen", sagte Arminia-Kapitän Fabian Klos bei Sky. "Was die Chancenverwertung angeht, war es unser bestes Spiel." Drei Tore gelangen Bielefeld in der Bundesliga zuletzt 2007 gegen Nürnberg.

Dank des dritten Saisontreffers von Klos (27. Minute), des Eigentores von Marc-Oliver Kempf (47.) und des späten Schlusspunktes durch Ritsu Doan (86.) belohnte sich die Arminia in der Schüco-Arena für einen kämpferischen Auftritt und setzte ihren Aufwärtstrend mit nunmehr sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien fort.