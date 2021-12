17. Spieltag "Fantastischer Abschluss": Eintracht klopft oben an

Lindström avanciert zum Matchwinner

Neuzugang Jesper Lindström hatte für die Gastgeber in der 35. Minute das Siegtor geschossen. "Das war in Perfektion gespielt", lobte Glasner. Der Däne schaffte damit nicht nur in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen mindestens ein Tor, sondern war auch in der vierten Liga-Partie in Serie an mindestens einem Eintracht-Treffer beteiligt. Die Offensive funktionierte auch ohne einen überragenden Filip Kostic, der sich auf seiner linken Seite diesmal schwer tat.