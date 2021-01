17. Spieltag Hoeneß schickt Hertha Richtung Abstiegszone

Der unbedingte Wille war den Gastgebern zunächst anzumerken. Die Hertha bestimmte die Anfangsphase, das Bemühen um einen geordneten Spielaufbau war deutlich zu erkennen. Umso bitterer für die Berliner, dass Piatek früh mit dem Elfmeter an Baumann scheiterte. Der Hoffenheimer Torwart unterstrich seinen Ruf als Elfmeter-Killer: Seit Saisonstart 2011/12 hat in der Bundesliga nur der Ex-Leverkusener Bernd Leno mehr Elfmeter (9) gehalten als Baumann (8).

Ob Bluff oder Wunderheilung - überraschend stand Matheus Cunha in der Startelf der Berliner. Tags zuvor hatte Labbadia einen Einsatz des Brasilianers in der Anfangsformation wegen dessen Leistenproblemen noch kategorisch ausgeschlossen. Der 21-Jährige ersetzte im offensiven Mittelfeld Dodi Lukebakio, mit dem Labbadia zuletzt unzufrieden war. Lukebakio wurde in der 60. Minute ebenso wie der 17 Jahre alte Luca Netz eingewechselt. Cunha fing ganz gut an und versuchte, das Spiel der Gastgeber zu beleben und zu inspirieren, leiste sich aber auch die eine oder andere Schwäche wie bei einem Fehlpass auf Hoffenheims Andrej Kramaric, der folgenlos blieb (42.).

"Es wäre natürlich super, wenn wir heute hinten zu Null spielen und vorne eine oder zwei reinmachen würden", hatte Labbadia gesagt. Die Null stand aber nur für eine halbe Stunde. Bei der ersten Hoffenheimer Chance klärte Niklas Stark noch gut (19.), bei der zweiten sah dann Hertha-Torwart Alexander Schwolow nicht so gut aus.

Maximilian Mittelstädt ließ sich von Christoph Baumgartner düpieren - und Rudy überrumpelte den Berliner Schlussmann mit einem zwar harten, aber nicht unhaltbar platzierten Schuss. Die Führung der Gäste war mindestens so überraschend wie der Startelf-Einsatz von Matheus Cunha. Dass dieser nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, zeigte sich auch an seiner niedrigen Frustrationsschwelle. Eine Entscheidung von Schiedsrichter Harm Osmers kurz vor der Pause quittierte der Brasilianer mit einer Geste des Handschuh-Wegpfefferns.

Doch Hertha hatte nicht nur wegen des Elfmeters die besseren Möglichkeiten - vor allem durch Jhon Cordoba (17./Ball nicht getroffen, 22./Fallrückzieher, 31./Kopfball). "Da hat uns der nötige Killerinstinkt gefehlt. Aus den Chancen muss man dann auch mal ein Tor machen", sagte Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich zur Pause.

Nach dem Wechsel war es zwar erneut Cordoba, der Chance Nummer eins hatte, aber insgesamt war das Auftreten der Berliner zu ideenlos und unkreativ. So sehr Labbadia an der Linie auch gestikulierte, seine Mannschaft schien er nicht so recht zu erreichen. Hoeneß dagegen, der mit 17 Jahren nach Berlin kam, durfte noch über zwei weitere Treffer jubeln, als Kramaric sieben Meter vor dem Tor aus der Drehung traf und kurz vor dem Ende per Freistoß auf 3:0 erhöhte.

