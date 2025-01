18 Partien am Mittwoch Champions League: Das muss man zum letzten Spieltag wissen

So geht es danach weiter

Nach dem Fußball-Spektakel am Mittwochabend findet am Freitag um 12.00 Uhr in Nyon die Auslosung für die Playoffs statt, die am 11./12. und 18./19. Februar ausgetragen werden. Die acht besten Clubs der Gruppenphase haben an diesen Spieltagen frei, die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in den Playoffs um das Weiterkommen.

Die komplette K.o.-Phase wird über den klassischen Turnierbaum analog eines Grand-Slam-Turniers im Tennis ausgetragen. Die Teams, die die Ligaphase auf den Plätzen 9 bis 16 abschließen, werden für die Auslosung der Playoffs gesetzt und treffen auf Mannschaften, die auf den Plätzen 17 bis 24 gelandet sind. Das gesetzte Team hat grundsätzlich im Rückspiel Heimrecht.

Zudem werden sogenannte Pärchen gebildet. So treten etwa die Teams, welche die Plätze 9 und 10 belegen, gegen die Mannschaften an, die auf Platz 23 oder 24 gelandet sind. Teams auf den Plätzen 11 oder 12 werden gegen Mannschaften auf Platz 21 oder 22 gelost, und so weiter.